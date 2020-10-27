Надежда Вехова, которая занималась дольщиками в областном минстрое, ушла на пенсию

Надежда Вехова много лет курировала работу с обманутыми дольщиками Фото: Ольга НОВИКОВА

Надежда Вехова, возглавлявшая управление контроля и надзора за долевым строительством, покинула министерство строительства Самарской области. По официальным данным, она ушла на пенсию.

- С 24 октября Надежда Вехова больше не работает в министерстве, - подтвердили журналисту «КП-Самара» в областном правительстве.

По официальным данным, чиновница ушла на пенсию – подошел возраст. Однако не исключено, что на решение повлияли и другие факторы.

Управление контроля и надзора за долевым строительством Надежда Вехова возглавила в 2011 году. С 2015 по 2019 год она работала в ГЖИ, однако потом снова вернулась в минстрой на прежнее место. Самарцам Надежда Вехова запомнилась не только своей работой по одному из самых проблемных направлений - обманутым дольщикам, но и целым рядом скандалов, в эпицентре которых она оказалась. Так, например, чиновницу несколько раз штрафовала прокуратура за несвоевременное рассмотрение обращений граждан.

А в августе 2020 года Надежда Вехова оказалась в эпицентре нового скандала. Ее обвинили в том, что она перегородила бетонным блоками подъезд к Волге в районе пляжа на НФС – якобы чтобы простые самарцы не мешали ей рядом с ее домом. История получила большой резонанс. Несмотря на то, что практически сразу стало ясно, что блоки установила не Вехова, а районная администрация, жители окрестных домов все равно винили в происходящем именно чиновницу минстроя. Тогда глава региона давал поручение досконально разобраться в ситуации и наказать виновных. Блоки в итоге демонтировали.

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