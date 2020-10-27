Два матча гандбольной «Лады» перенесены из-за коронавируса

В семи прошедших матчах "Лада" одержала пять побед. Фото - ГК "Лада"

Два матча с участием гандбольной «Лады» перенесены из-за коронавируса, сообщают в тольяттинском клубе.

Тольяттинские девушки должны были провести две игры в Москве, 27 октября сыграв с «Лучом», а 29 октября с ЦСКА. Но у нескольких игроков «Лады» был выявлен коронавирус, поэтому было принято решение перенести оба матча. О датах перенесенных игр будет сообщено дополнительно.

В турнирной таблице российской Суперлиги «Лада» после семи матчей идет на пятой строчке, имея в активе пять побед. В прошлом туре «Лада» на домашней площадке уступила «Ростов-Дону».