Зарплату игрокам ЦСК ВВС выплатят после того, как в минспорте появятся деньги

Дополнительные деньги для клуба могут появиться до конца года. Фото - ЦСК ВВС

Министерство спорта Самарской области совместно с руководством хоккейного клуба ЦСК ВВС решает вопрос о предоставлении дополнительных субсидий команде в четвертом квартале 2020 года.

Ранее главный тренер команды Павел Десятков после разгромного поражения от «Тороса» в Нефтекамске обратился к руководству области с просьбой помочь команде и заявил, что хоккеисты «не видят, за что они играют, за что работают, получают травмы и лечатся за свой счет». В соцсетях пользователи неоднократно писали, что игрокам нестабильно выплачивают зарплату.

Как отметили в минспорте, деньги, в том числе на погашение долгов по зарплате, перечислят в клуб после того, «как в распоряжении министерства появятся средства на поддержку ХК».