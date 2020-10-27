В Самарской области новый рекорд: опубликована статистика по заражению коронавирусом на 27 октября 2020 года

151 заразившийся - новый суточный рекорд для Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области выявлен 151 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Это новый суточный антирекорд. Всего с начала пандемии в регионе выявлены 15 297 случаев. Вылечился 12 491 человек, в том числе 261 - за прошедшие сутки. Зафиксировано пять новых смертельных случаев, общее количество умерших достигло 255.

В целом по стране за сутки выявили 16 550 новых заболевших в 85 регионах, общее число заразившихся достигло 1,5 млн человек.