Ученые СамГУПС нашли способ облегчить процесс укладки железнодорожного пути

Испытание решетки. Фото пресс-службы СамГУПС

В СамГУПС проверили, как зависит боковая жесткость рельсошпальной решетки от силы прижатия рельсов к подрельсовым опорам. Испытания проводились еще в середине октября на базе Путевой машинной станции № 38 на станции Новообразцовое (Самарский регион) Куйбышевской дирекции по ремонту пути, а сейчас подвели итоги этого исследования. В работе участвовали монтеры и бригадир пути, машинисты козловых кранов, студенты 4 и 5 курсов специальности «Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей» и преподаватели кафедры «Путь и путевое хозяйство».

В перспективе ученые вуза планируют оформить заявку в план научно-технического развития ОАО «РЖД» на 2021 год по теме «Совершенствование технологии укладки рельсошпальной решетки в кривых малого радиуса».

Как рассказал доцент кафедры «Путь и путевое хозяйство» СамГУПС Дмитрий Овчинников, для исследования предлагаемой технологии была разработана математическая модель в среде конечно-элементного моделирования, требующая проверки на реально действующей конструкции рельсошпальной решетки. Испытания прошли на базе путевой машинной станции № 38 Куйбышевской дирекции по ремонту пути посредством вывешивания решетки и измерения возникающих деформаций.

- Проведенные исследования позволили проверить адекватность разработанной математической модели, а также внести уточнения в работу железнодорожного пути при изгибе с использованием разных типов промежуточных рельсовых скреплений, - отметил Дмитрий Овчинников.

Технико-экономический эффект предлагаемой работы значительный - уменьшение времени технологического «окна», повышение качества укладки рельсошпальной решетки без нарушения эпюры шпал, что позволит избежать дополнительных затрат на текущее содержание пути и подвижного состава.

Сотрудники кафедры «Путь и путевое хозяйство» сформулировали заявку на включение вузовской работы по совершенствованию технологии укладки рельсошпальной решетки в кривых малого радиуса в план научно-технического развития ОАО «РЖД». С помощью предложенной технологии станет возможным укладывать решетку с постоянным изгибом, то есть постоянной кривизной, что впоследствии значительно облегчит процесс постановки пути в проектное положение и уменьшит величины дальнейшей рихтовки рельсов.