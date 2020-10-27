В Самаре первых пациентов после COVID-19 отправили долечиваться в санаторий

Жителей Самары отправят в санаторий на долечивание

В Самаре первых пациентов с коронавирусом направили на долечивание в санаторий «Можайский», который является частью областной больницы имени В.Д. Середавина. Об этом сообщил в социальных сетях министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян. Напомним, что подобные планы были озвучены уже на прошлой неделе, некоторое время понадобилось на пероборудование коек, и вот в санатории встретили первых пациентов.

- Это позволяет одновременно улучшить работу стационарной койки, повысить ее оборот и создать условия для реабилитации пациентов, - объяснил Армен Бенян эту инициативу.

Также определенные меры принимают в регионе для того, чтобы как можно больше пациентов смогли получить своевременную и качественную помощь. Так, еще 541 койка в трех больницах Самары, Тольятти и Сызрани будет введена в строй уже на этой неделе.

Всего в регионе с начала пандемии заболели 15 297 человек. Выздоровел 12 491 пациент, умерли 255 больных. Власти принимают усилия, чтобы улучшить качество медицинской помощи. Например, в регионе начал работать координационный центр, чтобы люди могли получить консультацию врача на горячей линии.