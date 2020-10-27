Прямой эфир на тему «Контрольно-надзорная деятельность МЧС в сфере бизнеса»

Мероприятие проводится по заказу минэкономразвития Самарской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство

28 октября 2020 года в 14:00 в Инстаграм-аккаунте «Мой бизнес 63» https://instagram.com/mybiz63?igshid=kckrih5wlaq1 состоится прямой эфир с представителями Главного управления МЧС России по Самарской области. Мероприятие организовано региональным министерством экономического развития и инвестиций Самарской области в целях улучшения инвестиционного климата и снижения административного давления на бизнес.

Во время Интернет-трансляции предприниматели Самарской области смогут в режиме онлайн задать все интересующие вопросы специалистам надзорного ведомства.

Основные темы:

- Какие предприятия и организации МСП являются подконтрольными субъектами для МЧС ?

- Какие проверки и профилактические мероприятия проводит надзорное ведомство в сфере бизнеса?

- Как организовать свое дело, чтобы избежать рисков и штрафов?

Кроме того, во время трехсторонней встречи планируется обсудить выработку решений по уменьшению административного давления на бизнес, современные принципы осуществления контрольно-надзорной деятельности, механизмы и способы выдачи замечаний и предписаний, профилактические мероприятия, правоприменительную практику и новеллы в законодательстве.

Мероприятие проводится по заказу минэкономразвития Самарской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство

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