Предпринимателей Самарского региона приглашают на открытый кинопоказ-обсуждение «Дьявол носит Prada».

Как не допускать ошибок при работе с персоналом "Дьявол носит Prada"

Как выбранный стиль руководства влияет на достижение поставленных целей в компании

Какие существуют уровни зрелости сотрудников в организации

Какова роль руководителя на каждой стадии развития бизнеса

Какие типы сотрудников существуют и как эффективнее с ними взаимодействовать

Как не допускать ошибок при работе с персоналом "Дьявол носит Prada"

Ответы на все эти вопросы узнают участники мероприятия на бесплатном кинопоказе «Стадии развития сотрудников в компании. Стили лидерства» в процессе обсуждения видеонарезки из всемирно известного fashion-фильма «Дьявол носит Prada»

Дата: 5 ноября

Время: 18:30.

Локация: Самарская область, г. Самара, БЦ Волга Плаза, ул. Красноармейская, 1б.

Спикер мероприятия — специалист по обучению и развитию персонала, Зуева Екатерина.

Кому будет интересно участие?

- Стартаперам и действующим предпринимателям

- Учредителям компаний

- Самозанятым

- HR-специалистам, кадровикам и директорам по персоналу

- Тем, кто в поиске бизнес-идеи

Что ещё интересного будет на мероприятии?

- Изучение графика, на котором спикер познакомит вас с разными типами сотрудников, объяснит сходства и различия, даст рекомендации по взаимодействию с каждым типом

- Просмотр видеонарезки из фильма «Дьявол носит Prada», в котором легко увидеть типы сотрудников и ошибки, которые совершает руководитель при работе с персоналом

- Лекция о стилях лидерства: разбор нарезок киноленты на предмет используемых методов управления и обсуждение возможных вариантов, которые не произошли в видеосюжете

Участники познакомятся с концепцией зрелости сотрудников и ситуационного лидерства: на конкретном примере вместе разберём и проанализируем практическое применение данных методик работы с сотрудниками, а также свои зоны роста в этом вопросе

О спикере:

Зуева Екатерина Юрьевна — бизнес-тренер, специалист по обучению и развитию персонала, консультант по построению и внедрению систем подбора, адаптации, обучения, развития и оценки персонала. Тренерский опыт с 2006 г., провела более 3000 тренинг-часов. Управленческий опыт с 2010 г. — (руководитель корпоративного университета, директор по персоналу.

Участие в кинопоказе бесплатное. Количество мест ограничено. Регистрация https://mybiz63.timepad.ru/event/1438430/#registe

Кинопоказ проводится по заказу и за счёт средств Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, при поддержке центра «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».Мероприятие проводится по заказу минэкономразвития Самарской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство

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