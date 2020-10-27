В Самаре в больнице Середавина борются с очередями

В приемном покое станет больше места

В Самаре в больнице имени В.Д. Середавина расширили приемное отделение для ожидания. Это сделали для того, чтобы сократить очереди и чтобы пациенты могли дождаться приема в комфортных условиях.

Теперь пациенты с коронавирусом и подозрением на COVID-19 могут ждать приема или КТ-исследования на втором этаже большого вестибюля больницы. Как рассказал министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян, здесь устроены комфортные места и для сидячих, и для лежачих больных, в вестибюле стало более просторно. Подобных результатов планируют добиться и в других лечебных учреждениях региона.

Также министр подчеркнул, что лучше всего не обращаться в ковидные госпитали самотеком, а вызывать врача на дом. А потом согласовывать с медицинским работником все дальнейшие шаги.

Напомним, жители Самарской области при симптомах ОРВИ могут звонить на горячую линию: 8-800-302-21-63.