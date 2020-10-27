Работники «Тольяттикаучука» вновь вышли на высадку леса

"Тольяттикаучук" уже 10 лет выходит на высадку леса

Сотрудники предприятия «Тольяттикаучук» вновь вышли на осеннюю высадку леса. Традиционная акция прошла под руководством представителей МКУ «Тольяттинское лесничество».

«Тольяттикаучук» на протяжении 10 лет весной и осенью выходит на высадку леса. В этом году планы пришлось корректировать из-за эпидемиологической обстановки, поэтому акция прошла только осенью. Сотрудники предприятия вышли на территорию за улицей Баныкина, где на участке в 1,2 га засохшие растения заменили молодыми саженцами.

«Посадка леса уже не просто часть экологической программы предприятия – это внутренняя потребность наших сотрудников. Каждый понимает, что лес нужен нам и нашим детям. Сейчас, когда бушует пандемия, об этом особенно важно помнить: будет лес, будет кислород - будет чистый воздух и меньше больных», - отметил генеральный директор предприятия «Тольяттикаучук» Юрий Морозов.

Осенняя высадка проходит в рамках акции «1 кг макулатуры = 1 твое дерево». В этом году предприятие отправило на переработку более 5 тонн бумажного сырья. На вырученные средства подготовлен земельный участок и закуплены 5 тыс. саженцев.

Высадкой леса «Тольяттикаучук» не ограничивается, также участвуя в озеленении города. Так, в этом году в преддверии 9 Мая на территории предприятия было посажено 75 саженцев липы, тополя, каштана и жимолости, а вдоль улицы 40 лет Победы совместно с городским экологическим советом высадили каштаны.