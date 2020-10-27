В Самаре обсудят, как снизить административные барьеры

Бизнесменов спросят, какие барьеры им мешают

В Самаре бизнесмены и представители контролирующих ведомств обсудят, как снизить административные барьеры. Встреча состоится 28 октября в 14.00. Также на ней будут присутствовать представители министерства экономразвития. Первая встреча будет посвящена вопросам взаимодействия с МЧС, всего же запланирована серия консультаций.

Для всех заинтересованных лиц организуют онлайн-трансляцию в аккаунте «Мой бизнес 63». Во время прямого эфира зрители смогут задать вопросы специалистам надзорного ведомства. Обсуждать будут и работу ведомства, и вопросы, которые чаще всего возникают к предпринимателям.

- Какие проверки и профилактические мероприятия проводит надзорное ведомство в сфере бизнеса? Как организовать свое дело, чтобы избежать рисков и штрафов? - озвучили вопросы для обсуждения организаторы.

На встрече намерены выработать решения по уменьшению административного давления на бизнес. А также донести до представителей бизнеса информацию о новинках законодательства.