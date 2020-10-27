Самарские таможенники изъяли контрафактную обувь на 137 тыс. долларов

Таможенники нашли 17 тыс. пар контрафактной обуви

Самарские таможенники изъяли партию контрафактной обуви, которую перевозили из Китая в Москву. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Самарской таможни.

Сотрудники мобильной группы обнаружили 17 542 пары обуви общей стоимостью в 137 тыс. долларов. Обувь конфискована и передана в отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Самаре.

В правоохранительные органы таможенники также передали собранные материалы, достаточные для возбуждения уголовного дела по факту незаконного приобретения, хранения, производства или перевозки товаров без маркировки. Виновным по этой статье грозит до трех лет лишения свободы.