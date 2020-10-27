В Самаре закончили строительство детской площадки от Димы Билана

Детская площадка от Димы Билана появилась в сквере на Стара-Загоре

В Самаре завершили строительство детской площадки, подаренной городу артистом Димой Биланом. Об этом сообщил глава Кировского района Игорь Рудаков.

«Закончили работы по инклюзивной детской площадке на Стара-Загоре (оборудование от Димы Билана). Привели в порядок сквер», - написал Рудаков в своем Twitter.

Детская площадка была подарена артистом в качестве извинений за провальный концерт на Дне города в сентябре прошлого года. Чтобы заслужить прощение поклонников, он провел новый концерт, подарил городу детскую площадку, передал мониторы, отслеживающие состояние пациентов, Самарской областной детской клинической больнице им. Н.Н. Ивановой, а также посетил Центр инклюзивного творчества.

После повторного концерта самарцы простили Билана и сами пришли к нему с подарками - плакатами, собственноручно нарисованными картинами и цветами.

Как отметил Рудаков, в следующем году планируется отремонтировать и расширить проезд с переносом тротуара ближе к площадке и организовать парковочные зоны.