Более 90 тыс. автомобилей Vesta и XRAY отзывают из-за неполадок с топливопроводом

Для ремонта нужно привезти автомобиль в ближайший официальный сервис

Более 90 тыс. автомобилей Vesta и XRAY, произведенные на АвтоВАЗе, отзывают из-за возможной неисправности элемента топливного трубопровода в результате его контакта с хомутом жгута проводов. Об этом говорится в сообщении Росстандарта.

Под отзывную кампанию попали автомобили, произведенные в период с 25 января 2018 года по 30 сентября 2020 года. Чтобы проверить, попал ли автомобиль под отзыв, можно воспользоваться интерактивным поиском, указав VIN-номер. Если отзыв подтвердится, владельцу необходимо обратиться в ближайший дилерский центр для проведения ремонта. На сервисе заново смонтируют жгут проводов и при необходимости заменят топливный шланг. Все работы по отзывной кампании проводятся бесплатно.

Также представители Волжского автозавода будут сами информировать владельцев автомобилей по телефону или по почте.