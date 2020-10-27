Старшеклассников Самарского региона приглашают на онлайн-воркшоп «Как понять, чем я хочу заниматься в жизни?»

Мероприятия пройдут в формате вебинаров

Школьники Самарской области ушли на каникулы. Значит, у загруженных уроками и заданиями старшеклассников наконец появилось немного свободного времени, чтобы хорошенько отдохнуть и отвлечься.

А чтобы не растерять за неделю набранных темпов обучения и не выпадать из рабочего процесса, центр «Мой бизнес» организовал для подростков несколько интересных и полезных мероприятий - онлайн-встреч с действующими предпринимателями.

Мероприятия пройдут в формате вебинаров и рассчитаны на тех, кто хочет разобраться, по какому пути строить свою карьеру, а возможно – уже планирует развиваться в сфере предпринимательства.

Первая встреча, которая состоится 29 октября 2020 года, будет посвящена важной и волнующей всех подростков теме: как найти дело своей жизни и определиться со своей будущей профессией? Об этом с ребятами пообщается Дмитрий Сидухин - предприниматель, основатель кофейни «Хюггешная», сертифицированный консультант по теории форматов мышления.

Юные участники воркшопа узнают:

- как понять, чем действительно нравится заниматься?

- как превратить свое увлечение в дело жизни?

- какие виды и форматы профессий существуют?

- что выбрать в современном мире: удовольствие или заработок?

как найти свое предназначение?

Дата проведения: 29 октября 2020 года.

Время: 16:00 - 17:00.

Проводится по заказу и за счёт средств Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, при поддержке центра «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».Мероприятие проводится по заказу минэкономразвития Самарской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство

Участие в онлайн-мероприятии бесплатное. Подать заявку и зарегистрироваться можно по ссылке. https://mybiz63.ru/posts/events/onlayn-vorkshop-dlya-starsheklassnikov-kak-ponya

Всё о мерах государственной поддержки предпринимателей в Самарском регионе — на едином сайте mybiz63.ru и в социальных сетях:

facebook.com/mybiznes63;

instagram.com/mybiz63;

vk.com/mybiz63;

twitter.com/mybiz63