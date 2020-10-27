В «Новой Самаре» закончили строить дорогу

В Новой Самаре появилась дорога

В «Новой Самаре» закончили строить автомобильную дорогу. Теперь ее осталось ввести в эксплуатацию, собрав нужный пакет документов. Трасса соединит Красноглинское и Московское шоссе, эта дорога повысит транспортную доступность района, разгрузит подъездные пути к нему через поселок Мехзавод.

В рамках второго этапа были построены 510 метров дороги, еще 460 появились в рамках третьего этапа. Новая дорога местного значения имеет две полосы движения, ширина каждой - 3,5 метра. Более того, территория рядом с дорогой была полностью обустроена.

- Рабочие сделали тротуары с плиточным покрытием - шириной 2,5 метра, газоны с травяным покрытием. Кроме того, выполнено устройство парковочных «карманов», нанесена дорожная разметка и установлены бордюры, знаки и средства дорожной сигнализации, - отметил руководитель управления капитального строительства департамента градостроительства Самары Юрий Дидковский.

О безопасности местных жителей тоже подумали. Знаки ограничивают сквозной проезд грузового транспорта. Гулять по новым пешеходным зонам тоже удобно: вдоль всего тротуара стоят скамейки с навесами, урны, высажены деревья.