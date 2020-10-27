Крупный пожар произошел в частном доме в Ставропольском районе

Сгорел дом, в котором проживали шесть человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ставропольском районе Самарской области ночью во вторник, 27 октября, произошел пожар в частном доме, сообщили в региональном МЧС.

В селе Тимофеевка горел дом на площади в 100 кв. метров. Сообщение о пожаре поступило в МЧС 1:03, на место происшествия работали 19 человек личного состава и 5 единиц техники. С огнем удалось справиться в 1:55. На пожаре никто не пострадал, но шесть человек остались без жилья. Как пишут в соцсетях, люди жили скромно, для них собирают благотворительную помощь

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.