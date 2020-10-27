Врач назвал причину очередей в больницах Самарской области

Врачи тоже болеют

Глава информационного центра оперативного штаба Самарской области Николай Ренц рассказал, почему образуются очереди в больницах и поликлиниках региона. Он назвал одну из причин, которая может являться самой веской. По его словам, примерно 10% от числа всех болеющих в регионе - это медицинские работники.

- Они находятся в очаге заболеваемости, рядом с больными, они подвергаются наибольшим рискам, несмотря на все меры безопасности, а они в регионе очень строгие, - отметил Николай Ренц.

Очереди возникают в том числе и потому, что специалистов не хватает из-за привлечения врачей в ковидные госпитали и из-за того, что они так же, как и все, уходят на больничный, не имеют права рисковать здоровьем своих пациентов и своим.

- Сегодня хотят еще 700 коек перепрофилировать под коронавирус. Это непростое решение, конечно, при этом нужно сохранять и другие профили. Поэтому и сами люди должны подумать о своем здоровье, об осторожности, должны соблюдать меры защиты и профилактики. И обязательно обращаться за консультацией врача при симптомах ОРВИ. Своевременно начатое лечение может спасти здоровье и жизнь, - подчеркнул Николай Ренц.