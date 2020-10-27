В поддержку мурала "Чистый вдох" раздали открытки

Молодые активисты раздали открытки с напоминанием о голосовании

Самарская молодежь организовала акцию в поддержку автора мурала "Чистый вдох" Оксаны Гладковой, которая участвует в конкурсе на лучший стрит-арт объект в Приволжском Федеральном округе. Молодые активисты организовали раздачу открыток с информацией о голосовании в фестивале ФормART.

- Мы с ребятами подумали и решили, что можем не только сами проголосовать, но и призвать жителей и гостей нашего города поддержать. Вместе с открытками мы раздали защитные маски, потому что сегодня крайне важно беречь своё здоровье и здоровье окружающих, - рассказала о своих побуждениях заместитель молодежного правительства Самарской области Ольга Козлова.

Напомним, проголосовать можно до 31 октября по бесплатному телефону 8 (800) 301-50-23. Стрит-арт Оксаны Гладковой «Чистый вдох» фигурирует под номером 12. Победителя определят по трем показателям: сколько голосов отдадут за работу жители своего региона, других регионов и сколько членов жюри поддержат автора. В фествале принимают участие авторы рисунков, которые рассказывают о противостоянии людей эпидемии коронавируса.