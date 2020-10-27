В Самаре намерены провести капремонт причалов

Вот таким мог быть речной вокзал в Самаре

В Самаре собираются капитально отремонтировать причалы. Министерство транспорта Самарской области ищет подрядчиков, которые разработают проектную документацию и проведут инженерные изыскания. Начальная стоимость контракта 32,4 млн рублей.

От подрядчика требуют обеспечить доступ маломобильных групп населения, например, покрытие пешеходных дорожек и тротуаров должно быть из твердых материалов, пандусы не должны выступать на проезжую часть. Также пешеходный переход оборудуют подъемными устройствами. Из зон пешеходного движения нужно предусмотреть отвод талых и помывочных вод.

Результаты нужно предоставить заказчику до 25 октября 2021 года, деньги выделят из областного бюджета.