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Сотрудников АВТОВАЗа не пустят в командировки до 30 октября 2020

Антиковидные меры в компании продлили еще на месяц
Ольга АФАНАСЬЕВАОльга АФАНАСЬЕВА
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На АВТОВАЗе соблюдают рекомендации по эпидемиологической безопасности

На АВТОВАЗе соблюдают рекомендации по эпидемиологической безопасности

На АВТОВАЗе до 30 ноября 2020 года продлили антикоронавирусные меры из-за сложной эпидемиологической обстановки. Это касается командировок за рубеж и в другие регионы. Также на этот период отменена ротация кадров. В исключительных случаях решение об отправке человека в командировку может принять президент АО "АВТОВАЗ".

Также сотрудникам рекомендуют отменить личные поездки за рубеж и в другие регионы РФ. Также рекомендовано не проводить собрания и массовые мероприятия. На совещаниях используется аудио и видео связь.

Программы обучения в очном формате также отменены или перенесены. На территории предприятия соблюдаются все рекомендации Роспотребнадзора по ношению масок и соблюдению дистанции.