В Тольятти задержали мужчину с мешком марихуаны

Полицейские задержали на улице тольяттинца с пакетом марихуаны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти полицейские задержали местного жителя, который шел по улице с мешком, заполненным марихуаной. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

Полицейские обратили внимание на подозрительного мужчину, который шел по улице Громовой с большим пакетом в руках. Увидев правоохранителей, он ускорил шаг и попытался скрыться.

Догнав мужчину, полицейские установили, что пакет, с которым шел мужчина, был заполнен марихуаной. Как выяснилось, у тольяттинца было 264 грамма наркотика, который он собрал для собственного употребления.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до одного года ограничения свободы.