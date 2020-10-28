ВТБ расширил базу акционеров за счет молодых инвесторов

Основной прирост акционеров банка обеспечили частные инвесторы в возрасте до 35 лет

Банк ВТБ по результатам третьего квартала 2020 года отмечает продолжающийся прирост акционерной базы за счет интереса к акциям со стороны частных инвесторов. Общее количество акционеров-физических лиц увеличилось на 15% с 272,5 до 312,2 тысячи. Доля частных инвесторов в капитале банка составила 5,4% от всех выпущенных обыкновенных акций и 13,9% от акций в свободном обращении.

Анализ динамики состава акционеров банка показывает, что основной прирост обеспечивается за счет частных инвесторов в возрасте до 35 лет. Так, за третий квартал наиболее существенный относительный прирост зафиксирован в возрастных группах до 20 лет (+31,4%) и от 20 до 35 лет (+19,3%). Наиболее многочисленной группой являются акционеры в возрасте от 35 до 50 лет – более 120 тысяч лиц, на втором месте – 116 тысяч частных инвесторов от 20 до 35 лет.

Средний возраст миноритария ВТБ сегодня составляет 42 года, а чаще всего можно встретить акционера в возрасте 34 лет: эту дату в 2020 году отмечают 13,5 тысячи инвесторов. В целом, по итогам третьего квартала более 78% держателей акций ВТБ – лица моложе 50 лет (в декабре 2019 года их доля составляла 66%).

«Существенное расширение акционерной базы за счёт молодых инвесторов стало возможным во многом благодаря активной политике банка в области коммуникаций с акционерами, развитию электронных каналов и внедрению геймификации, развитию программы специальных льготных продуктов для держателей акций банка. Мы продолжим развивать передовую практику взаимодействия с акционерами, принимая во внимание все происходящие изменения в составе инвесторов и руководствуясь их интересами», – отметил руководитель службы по работе с акционерами ВТБ Владимир Хоткин.

В 2020 году ВТБ в связи с пандемией коронавируса временно приостановил проведение очных мероприятий для акционеров, сосредоточив усилия на развитии электронных каналов коммуникаций. Банк разработал два онлайн-курса для начинающих инвесторов, выпустил интерактивный путеводитель акционера, расширил функционал мобильного приложения «Акционер ВТБ», провёл несколько онлайн-мероприятий и представил отдельный сайт, посвящённый годовому Общему собранию акционеров. В настоящее время ВТБ ведёт подготовку новых онлайн-мероприятий для акционеров и разрабатывает новую версию мобильного приложения, а также готовит новые льготы в рамках программы специальных предложений для акционеров ВТБ.