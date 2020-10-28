Один человек погиб и двое пострадали в столкновении двух легковушек под Самарой

По предварительным данным, в аварии погиб один человек

В Самарской области в среду утром, 28 октября, в районе Дубового Умета произошло ДТП с участием двух автомобилей. Как рассказали «КП-Самара» в региональном ГУ МВД, столкнулись «Лада Приора» и Volkswagen.

Авария произошла в 7 утра в среду. По предварительным данным, в результате происшествия погиб водитель «Приоры», пострадали водитель и пассажир в иномарке.

В настоящее время выясняются подробности произошедшего, устанавливаются причины аварии. На месте было затруднено движение.