В Самарской области определили самую перспективную маму-предпринимателя

В регионе подвели итоги федерального образовательного проекта «Мама-предприниматель» - уже третий год он проводится при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Усилия правительства региона, муниципальных властей должны быть направлены на то, чтобы человек, имеющий талант предпринимательства, имел возможность самореализоваться. А значит, и создавать новые рабочие места, создавать новые идеи, коммерческие продукты, технологии и внедрять их в жизнь», – подчеркивал ранее глава региона Дмитрий Азаров.

В проекте участвуют женщины с детьми: это и молодые мамы в декрете, и уже опытные, многодетные хранительницы домашнего очага. Главное условие – наличие несовершеннолетних детей. Участницы могут быть предпринимателями, получившими этот статус не более года назад, или же прийти на конкурс с идеей будущего бизнеса.

Проект дает возможность женщинам успешно стартовать в предпринимательстве, получить весь комплекс практических знаний от бизнес-экспертов. Они поделились с участницами своим опытом, помогли им презентовать свои задумки, оценить их перспективность, найти новых клиентов и партнеров.

В этом году участницами программы стали 75 жительниц региона. Образовательная программа проходила в трех городах региона: Самаре, Тольятти и Сызрани.

«В этом году на участие в проекте «Мама-предприниматель» было подано более 200 заявок. Мы традиционно поддерживаем не только действующих, но и потенциальных предпринимателей, которые не знают, с чего начать. Молодым мамам предоставляется уникальная возможность заявить о своей идее перед экспертами и сразу же получить ценные рекомендации по ее реализации и по мерам поддержки, на которые можно рассчитывать уже на старте», - подчеркнул министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Конкурс проходил в несколько этапов. С 14 по 20 октября участницы проекта получали ценные знания по основам ведения бизнеса в формате очных тренингов. Преподавателями курса стали опытные предприниматели и представители региональных структур развития малого бизнеса. По итогам образовательной части были отобраны наиболее перспективные идеи, авторы которых представили свои проекты на областном финале. Он состоялся 23 октября, на инновационной площадке КбшЖД в Самаре.

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