Главным тренером «Акрона» стал Игорь Пикущак из системы «Краснодара»

Тренерскую карьеру Пикащук начал в системе "Краснодара"

Игорь Пикущак стал новым главным тренером тольяттинского «Акрона», об этом говорится в сообщении клуба.

Пикущак начал тренерскую работу в системе «Краснодара» в 2017 году, возглавлял молодежную команду, с которой выиграл турнир дублеров в сезоне-2017/18. В дальнейшем возглавлял «Краснодар-2». В 2019 году работал в армянской премьер-лиге в клубе «Ноа», с которым заработал серебряные медали чемпионата страны и выиграл Кубок и Суперкубок Армении.

С тольяттинской командой 37-летний специалист будет работать до конца текущего сезона. Ранее с поста главного тренера «Акрона» был отправлен в отставку Дмитрий Емельянов.

«Акрон» с этого сезона выступает в ФНЛ и по итогам 17-ти туров занимает 18-ю строчку в турнирной таблице, являясь кандидатом на вылет.