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После смерти 4-летнего ребенка в детском саду в Самарской области завели уголовное дело

Подозреваемым по делу является воспитатель дошкольной группы
Вячеслав СОРОКИН
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Следователи считают, что воспитатель не уделила ребенку должного внимания

Следователи считают, что воспитатель не уделила ребенку должного внимания

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области возбудили уголовное дело по факту смерти 4-летнего мальчика в детском саду в Богатовском районе. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Самарской области.

О смерти ребенка стало известно в середине октября. По данным следствия, малыш был в детском саду, предположительно подавился деталью конструктора. Подозреваемым по уголовному делу является воспитатель дошкольной группы, «которая не уделила должного внимания ребенку, находящемуся в игровой комнате».

Расследование уголовного дела продолжается, следователи устанавливают причины произошедшего.