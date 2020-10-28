После смерти 4-летнего ребенка в детском саду в Самарской области завели уголовное дело

Следователи считают, что воспитатель не уделила ребенку должного внимания Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области возбудили уголовное дело по факту смерти 4-летнего мальчика в детском саду в Богатовском районе. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Самарской области.

О смерти ребенка стало известно в середине октября. По данным следствия, малыш был в детском саду, предположительно подавился деталью конструктора. Подозреваемым по уголовному делу является воспитатель дошкольной группы, «которая не уделила должного внимания ребенку, находящемуся в игровой комнате».

Расследование уголовного дела продолжается, следователи устанавливают причины произошедшего.