Самарский депутат предложил открыть ковидные госпитали в ТЦ и гостиницах

ТЦ предлагают отдать под коронавирус

Самарский депутат предложил свой вариант решения проблемы с недостатком мест для больных коронавирусом. Он считает, что ковидные госпитали нужно открывать в немедицинских помещениях, чтобы переоборудование коек не происходило за счет отделений другого профиля, в услугах которых жители продолжают нуждаться.

- Источниками дополнительных площадей могут стать санатории, гостиницы, выставочные и торговые центры, многие из которых пустуют в период пандемии. Также предлагаю предусмотреть экстренное введение в эксплуатацию медицинских долгостроев: здание Красного Креста, Клиники сердца, стационара в Новокуйбышевске, - написал он в своем обращении к губернатору, которое зачитал на заседании губернской думы.

Также депутат предложил бесплатно обеспечивать больных лекарствами с доставкой на дом, чтобы пациенты не ездили из одной аптеки в другую в поисках дефицитных препаратов. И закупать новые аппараты для КТ, чтобы проводить больше исследований всем пациентам с определенными диагнозами на 6 и 8 день.