Самара приближается к 7 тысячам: где и как в Самарской области болеют коронавирусом

В Пестравском районе находят много заразившихся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 28 октября выявлен 161 новый случай заражения коронавирусом, это новый суточный рекорд для региона. По данным областного оперштаба, в Самаре зафиксировано 58 новых заболевших, а их общее число в областной столице достигло 6 904 человек. Всего же в регионе 15 458 заразившихся.

Еще 11 заболевших нашли в Пестравском районе, где в предыдущие несколько дней уже выявили более 50 заразившихся, большинство из которых контактные. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, вспышка была зафиксирована в социальном учреждении круглогодичного пребывания. Ранее в Пестравке уже была вспышка в Высокинском пансионате для инвалидов (психоневрологический интернат).

В Хворостянском районе общее количество заразившихся превысило 100 человек - там заболел 101 человек, двое новых были выявлены за прошедшие сутки.

Выздоровели 82% заразившихся, в том числе 210 по состоянию на 28 октября. Всего вылечился 12 701 человек.

Больше всего заразившихся в регионе находят среди пациентов с ОРВИ и внебольничной пневмонией, на этот раз таких 118 человек. Из числа контактных выявили 25 человек, из которых 11 - в Пестравском районе. При профосмотрах коронавирус нашли у 18 заразившихся.

Зафиксировано еще 4 смертельных случая, всего умерли 259 человек.