На «Самара Арене» на матчах «Крыльев Советов» болельщикам выдадут пледы

Клуб поможет болельщикам согреться

На стадионе «Самара Арена» болельщикам во время матчей «Крыльев Советов» в осенне-зимний период будут выдавать пледы. Об этом говорится в сообщении на сайте клуба.

В этом году матчи на самарском стадионе будут продолжатся до 5 декабря. Болельщики смогут получить пледы в точках продажи клубной атрибутики на арене, оставив депозит в 500 рублей. Также будут доступны крытые и теплые зоны гостеприимства на 4 этаже стадиона в секторах А и С.

Воспользоваться теплым сервисом можно будет уже в среду, 28 октября, когда «Крылья Советов» сыграют с ярославским «Шинником». Матч 18-го тура ФНЛ начнется в 19:00 по самарскому времени.