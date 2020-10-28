В Самарской области выделили более 100 млн рублей на закупку медоборудования

Новое оборудование будут использовать как в больницах, так и для амбулаторных больных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правительство Самарской области выделило 100 млн рублей для закупки медицинского оборудования, которое будет применяться в больницах, а также неотложными мобильными медицинскими бригадами. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.

На выделенные средства планируется приобрести кислородные концентраторы, пульсоксиметры, мониторы слежения, аппараты для измерения давления. Оборудование будут применять в том числе для лечения амбулаторных пациентов.

Ранее сообщалось, что в Самарской области 250 млн рублей направят на покупку лекарственных средств для стационаров.