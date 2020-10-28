Инфекционный госпиталь в Сызрани могут сдать раньше срока

Строительство инфекционного корпуса в Сызрани идет по графику Фото: предоставлено пресс-службой

В Сызрани заканчивают оборудование ковидного госпиталя на базе городской поликлиники №2 и строительство детской поликлиники на Ульяновском шоссе.

Также власти поставили вопрос о досрочной сдачи в эксплуатацию инфекционного корпуса на 100 мест в районе Образцовской площадки в Сызрани, который начали строить в этом году. Срок сдачи объекта - 2021 год, сейчас все работы идут по графику, но во время своего рабочего визита заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов предложил ускорить процесс, чтобы новый корпус горбольницы №2 начал как можно быстрее принимать пациентов.

Тем временем, пока стройка не завершена, в горбольнице №2 со 2 ноября все же начнут принимать и лечить пациентов с коронавирусом. Перепрофилированный стационар на 150 коек почти готов к работе, для этого там уже устанавливают специальные шлюзы, закупают средства индивидуальной защиты, готовят 10 реанимационных коек и обучают персонал работе с ковидными больными.

Уже известно, как в связи с этим будет организована работа учреждения: взрослых пациентов перенаправят в центральную горбольницу Сызрани, детей - в Октябрьск, а тех, кому нужна помощь хирургов - в Тольятти.

- Ковидный госпиталь на базе больницы было решено открыть связи со сложной эпидемиологической обстановкой в регионе и, в частности, в Сызрани, - прокомментировал ситуацию Александр Фетисов. - В больнице готов коечный фонд, оборудование. Мы говорили с главным врачом - оставался открыт вопрос с оснащением больницы одним из важных лекарственных препаратов. Мы обсудили вопрос организации поставки, и в ближайшее время препарат должен сюда поступить.

10 ноября в Сызрани также планируют открыть детскую поликлинику на 150 мест на Ульяновском шоссе. Объект уже готов, там устанавливают мебель и необходимое оборудование. В поликлинике будут отделения для грудничков, стоматология, дневной стационар, хирургическое, педиатрическое и диагностическое отделение, а также множество других важных направлений работы. Руководитель учреждения заверила властей, что персонал уже укомплектован.