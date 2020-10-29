Задержан 19-летний самарец, который похищал автомобили с сдавал их в металлолом

Похищенные машины парень намеревался разобрать и сдать на металлолом. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре задержан 19-летний парень, который похищал автомобили и сдавал их на металлолом. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

Молодой человек действовал в Кировском районе. Как он сам рассказал полицейским, он выбирал припаркованные на улице автомобили, не оборудованные сигнализацией, с помощью буксировочного троса цеплял их к своей машине и отвозил в гаражный массив. Таким образом он успел похитить два автомобиля, которые намеревался сдать на металлолом. О краже автомобилей в полицию заявили их владельцы.

Полицейские во время патрулирования района на одном из перекрестков заметили автомобиль, буксирующий другую машину, похожую на ту, о краже которой сообщалось ранее. Они проследовали за автомобилем до гаражного массива, где задержали подозреваемого.

Как оказалось, задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, мошенничество, грабеж и угон автотранспорта. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.