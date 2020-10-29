МТС и администрация Тольятти договорились «оцифровать» достопримечательности

Выбрать достопримечательности, которые попадут в виртуальный путеводитель, смогут все желающие Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ПАО «МТС» и администрация Тольятти подписали соглашение о социально-культурном сотрудничестве, направленное на внедрение цифровых технологий в сфере культуры. Первым проектом в рамках достигнутых договоренностей станет интерактивный путеводитель «Виртуальная прогулка по Тольятти», запуск которого планируется в 2021 году.

Подписанное соглашение станет началом сотрудничества между МТС и администрацией Тольятти в совместной реализации проектов, направленных на развитие культуры и образования, повышение туристической привлекательности города, популяризацию искусства и творчества, поддержку одаренной молодежи, а также на повышение доступности образовательных сервисов.

Работа в рамках соглашения началась: в настоящий момент проводится голосование по достопримечательностям Тольятти, в котором могут принять участие все желающие. На первом этапе десять объектов в Автозаводском районе, набравших больше всего голосов, войдут в интерактивный гид «Виртуальная прогулка по Тольятти», и рядом с ними весной следующего года будут установлены информационные таблички с QR-кодами и аудиогидом.

«В Тольятти всегда уделялось большое внимание вопросам социокультурной сферы, работе с молодежью и развитию туристического потенциала. Применение современных цифровых инструментов в этих направлениях даст более высокую эффективность и позволит охватить новые аудитории, повысит привлекательность города в глазах туристов и сделает его более комфортным для жителей. Мы очень рады сотрудничеству с компанией МТС, которая уже зарекомендовала себя как социально ответственный партнер, готовый вкладываться в цифровизацию региона», - отметила заместитель главы городского округа Тольятти, руководитель аппарата администрации Татьяна Блинова.

«Тольятти является для нас стратегически важной территорией, и мы уделяем большое внимание как строительству сети, так и реализации здесь социально значимых инициатив. За несколько последних лет мы покрыли Тольятти и пригороды бесшовным «ковром» высокоскоростного 4G-интернета, провели масштабный благотворительный концерт и выставку робототехники в рамках нашего всероссийского благотворительного проекта «Поколение М». Я уверен, что подписание соглашения с Администрацией Тольятти выведет наши проекты на новый уровень и позволит претворить в жизнь еще немало полезных и важных начинаний», - рассказал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.