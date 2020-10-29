В Самарской области опять выросло число больных

Оперативный штаб опубликовал статистику по заражению коронавирусом в Самарской области на 29 октября 2020 года. За сутки прибавилось 167 пациентов с подтвержденным диагнозом. Это очередной осенний рекорд: накануне заразился 161 человек, до этого 151. Число новых заболевших растет практически ежедневно на протяжении всего октября.

Выздоровел за сутки 241 человек - это тоже достаточно большая цифра. Но есть и антирекорд - умерли за сутки восемь человек, такого этой осенью еще не было.

Всего с начала пандемии в регионе заболели 15 625 человек, у всех был лабораторно диагностирован коронавирус. Немало заразились и в целом по России - в 85 регионах лабораторно подтверждены 17 717 случаев.

Сейчас в стационарах, по словам министра здравоохранения Самарской области, находятся более 5 тысяч пациентов, в том числе и тех, у кого не подтвержден коронавирус. В большинстве своем это люди с поражением легких при пневмонии больше 30%. Еще примерно 14 тыс. человек лечатся амбулаторно.