С прицелом на экспорт: региональных производителей приглашают на международную выставку «Мебель-2020»

Крупнейшая в России и Восточной Европе выставка мебели состоится 23-27 ноября в ЦВК «Экспоцентр» в Москве

Региональных производителей мебели, фурнитуры, отделочных материалов, предметов интерьера, планирующих выход на международный рынок, приглашают принять участие в международной отраслевой экспозиции «Мебель, фурнитура и обивочные материалы».

Крупнейшая в России и Восточной Европе выставка мебели состоится 23-27 ноября в ЦВК «Экспоцентр» в Москве. В этом году мероприятие проходит уже 32-й раз. Традиционно представители ведущих мировых брендов и производителей, дизайнеры и специалисты по интерьеру собираются на площадке выставочного комплекса для демонстрации новых коллекций и лучших образцов мебельной моды, эффективного делового общения и развития бизнеса.

Участие в подобном мероприятии для отраслевых производителей и дистрибьютеров Самарской области – это возможность показать свои достижения мировым экспертам в сфере мебели, познакомиться с актуальными тенденциями дизайна интерьеров, найти новых партнеров и клиентов не только в других регионах, но и за пределами страны.

Представители малого и среднего бизнеса могут стать участниками выставки, если:

- состоят в реестре СМСП

- не находятся в процессе реорганизации или банкротства

- занимаются производством мебели, фурнитуры, отделочных материалов, предметов интерьера (полный список тематик выставки по ссылке https://www.meb-expo.ru/ru/exhibition/subjects/)

- планируют выйти на внешние рынки или хотят найти новых зарубежных партнеров

Желательно наличие собственного сайта и презентационных материалов на иностранных языках для взаимодействия с потенциальными партнерами.

Заявки на участие с указанием ФИО, контактным телефоном, названием и ИНН компании, а также информацией о производимой продукции, необходимо присылать на почту info@rus63.com с пометкой в теме письма «Мебель-2020».

Участие в выставке для СМСП бесплатное. Центр поддержки экспорта Самарской области оплачивает регистрационный сбор, аренду выставочной площади и застройку стенда, транспортировку выставочных экспонатов. Участники оплачивают только свой проезд и проживание.

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