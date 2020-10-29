Большинство самарцев готовы отказаться от пособий и выйти на работу

3% самарцев готовы остаться дома, пока платят пособия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары приняли участие в опросе, проведенным экспертами «Авито Работа» и кадровым агентством Kelly Services, в котором выяснялось, как изменился рынок труда во время весенней волны коронавируса. Как выяснилось, 68% самарцев в случае хорошего предложения о трудоустройстве готовы отказаться от пособий и выйти на работу. При этом 3% готовы остаться дома, пока платят пособия. Остальные не определились, что же для них лучше в условиях пандемии. В целом по стране 6% опрошенных признались, что в принципе не хотят работать.

Опрошенные самарцы отмечают, что в условиях пандемии работодатели предлагают более низкие зарплаты. Замечают снижение на 50%.

В поиске работы большинство самарцев рассчитывают на зарплату от 21 до 40 тыс. рублей. В целом по стране большинство соискателей ожидают зарплату от 26 до 40 тыс. рублей. Наибольшие зарплатные ожидания в Москве, Санкт-Петербурге и Тюмени, где соискатели хотят получать от 41 до 60 тыс. рублей.