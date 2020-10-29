Больше всего заболевших выявляют среди пациентов, которые уже болеют ОРВИ и внебольничной пневмонией Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшие сутки выявлено 167 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперштабе.

Больше всего заразившихся за сутки нашли в Самаре, где 65 новых случаев. Областная столица на этот раз значительно опережает остальные города и районы. Так, в Тольятти, ставшем вторым по количеству новых случаев, 15 заразившихся. В Пестравском районе, где в последние несколько дней выявили более 50 заразившихся, на этот раз 8 случаев. Там зафиксирована вспышка заболеваемости в социальном учреждении круглогодичного пребывания.

Больше всего заболевших выявляют среди пациентов, которые уже болеют ОРВИ и внебольничной пневмонией, на этот раз таких 120. Из контактных 28 человек, среди которых 8 - в Пестравском районе. Во время профосмотра о диагнозе узнали 19 человек.

Выздоровели 83% заразившихся, в том числе 241 - за прошедшие сутки. Всего умерли 267 человек, из них восемь за сутки.