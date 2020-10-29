Игорь Осинькин об игре с «Шинником»: «Все хорошо, но пропускать не стоило»

Игорь Осинькин рассказал, что думает об игре

Тренер «Крыльев Советов» в интервью клубному ТВ прокомментировал игру с Шинником 28 октября 2020 года. Самарская команда одержала убедительную победу со счетом 4:1. Впрочем, Игорь Осинькин считает, что пропускать было совсем не обязательно.

- Наверное, счет по игре, но вот пропущенный гол не может понравиться. Такую игру должны были играть на ноль. Надо, конечно, разобраться, но некоторое непонимание между игроками чуть-чуть испортило счет. В целом мы понимаем, что мы были сильнее, - поделился он своими впечатлениями от игры.

Как отметил тренер, сейчас он не может сказать, когда смогут помочь травмированные игроки. Зеффан, Сарвели, Зиньковский сейчас восстанавливаются, но когда они будут полноценными футболистами, пока непонятно.