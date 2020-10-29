Школьники Исаклинского района посетили выставки о «Параде Памяти» и «Самарском знамени»

На выставке школьники подробнее познакомились с историей "Парада Памяти"

В средней школе имени Чекмасова в селе Большое Микушкино Исаклинского района ученики посетили тематические выставки и побывали на уроках истории, посвященных патриотическим проектам «Парад Памяти» и «Самарское знамя».

На выставке школьники подробнее познакомились с историей Парада Памяти, который проходит в Самаре уже 10 лет. В этом году из-за эпидемиологической обстановки решено провести основные события парада в онлайн-режиме, без прохождения парадных расчетов по площади.

Традиционно патриотические мероприятия, в том числе выставки и уроки, стартуют значительно раньше. В этом году разные акции проходят с 15 октября в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора и при соблюдении масочного режима. Передвижная экспозиция, посвященная Параду Памяти, состояла из 15-ти стендов и побывала в восьми городах и районах региона.

Инициаторами и организаторами проведения Парада Памяти в Самаре 10 лет является региональное отделение Российского военно-исторического общества и представители реготделения партии «Единой России».

Помимо акций, посвященных Параду Памяти, в школе была выставлена экспозиция «Самарское знамя», рассказывающая о событиях русско-турецкой войны, когда Самара и болгарский город Стара-Загора стали побратимами.