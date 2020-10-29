Самарская прокуратура начала проверку после драки в школе на Кряже

В школе подрались пятиклассники

Прокуратура Самарской области начала проверку после того, как в социальных сетях появилось видео драки пятиклассников в школе № 52, которая находится на Кряже в Куйбышевском районе Самары. Запись выложила самарчанка Мария Казанкова, которая назвала происходящее типичным примером буллинга в школе.

Ранее сообщалось, что в ситуации разбираются в городском департаменте образования, родители обоих учеников, участников драки, вызваны в школу. Со всеми учениками провели беседу социальные педагоги.

В прокуратуре намерены дать оценку действиям должностных лиц в школе.