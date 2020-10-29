Самарский минздрав рассказал, куда пропали градусники в аптеках

Ртутные градусники не найдешь днем с огнем

Самарский минздрав рассказал, куда пропали ртутные градусники из аптек в Самаре. Жительница областной столицы пожаловалась, что купить их практически невозможно. В самом деле, во многих аптеках города в наличии либо совсем нет градусников, либо имеются только электронные термометры. Однако на сайтах интернет-аптек можно заказать электронные термометры. Они стоят от 265 рублей. Ртутных термометров в наличии нет.

В минздраве объяснили, что происходит:

- Градусники не относятся к лекарственным препаратам и в обязательный минимальный ассортимент аптек не включены. Наличие в аптеках номенклатуры товаров, не входящих в минимальный ассортимент, формируется рыночными механизмами, - отметили представители ведомства.

Как объяснили представители одной из аптечных сетей, ртутные термометры на самом деле не выгодно заказывать, так как они требуют особенных условий хранения, при этом стоят довольно дешево. Более того, электронные термометры считаются более безопасными для домашнего использования.

В статье на kp.ru мы разбирались, какой градусник лучше: электронный или ртутный.