Самарская область получит 142 млн рублей на борьбу с коронавирусом

Борьбу с коронавирусом смогут усилить

Самарская область получит 142 миллиона рублей на борьбу с коронавирусом из федерального бюджета. Это решение было утверждено на заседании правительства 29 октября. Средства регионам выделяют на целевое использование из резервного фонда правительства РФ. Всего президент поручил выделить регионам 10 млрд рублей

- Деньги пойдут целевым образом именно на борьбу с инфекцией - на транспортировку больных, приобретение средств индивидуальной защиты, улучшение материально-технической базы медучреждений, проведение тестирований на коронавирус, - отметил член Комиссии Федерального собрания, депутат Госдумы от Самарской области Леонид Симановский. Он участвовал в заседании по одобрению предложений о распределении средств.

Депутат также отметил, что ситуация с коронавирусом непростая во многих субъектах федерации. И выделенные средства помогут развернуть дополнительные койки, провести массовое тестирование, сократить рост заражений.