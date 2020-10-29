Тольятти назвали одним из самых загрязненных городов в стране

Экологию в Тольятти в основном оценивают как плохую Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Исследовательский центр SuperJob провел опрос среди населения, в каких городах страны экологическая обстановка наиболее благоприятная, а где самая тревожная.

Участие в опросе приняли по 1 тыс. человек из Москвы и Санкт-Петербурга, а также по 500 человек из городов с населением более полумиллиона человек.

Респонденты оценивали экологическую обстановку, выбирая варианты ответов "хорошая", "нормальная", "плохая" и "затрудняюсь ответить".

Как показало исследование, лучше всего экологическую обстановку оценивают в Тюмени и Краснодаре. В Самаре 50% оценивали ситуацию как хорошую и нормальную. В рейтинг попал также Тольятти, где оценку "плохо" поставили 67% опрошенных. Хуже ситуацию называли только в Красноярске, Новокузнецке и Челябинске.