НОЦ «Инженерия будущего» может участвовать в конкурсе на присвоение ему статуса мирового уровня

В программу вошли проекты по пяти направлениям Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел расширенное заседание Наблюдательного совета НОЦ. Мероприятие прошло в онлайн режиме, а его участниками стали представители федеральных органов власти, главы регионов – инициаторов создания НОЦ (Самарская, Пензенская, Ульяновская, Тамбовская области и Республика Мордовия), ректоры вузов и ученые, а также руководители индустриальных партнеров центра, международные партнеры. Перед заседанием представители правительства регионов подписали соглашений о сотрудничестве и совместном развитии НОЦ «Инженерия будущего».

Главное темой встречи стало утверждение программа деятельности научного центра. Именно это является важным условием для подачи заявки на отбор в конкурс по присвоению НОЦ статуса мирового уровня.

Напомним, в соответствии с задачами национального проекта «Наука» до 2024 года в России должно появиться 15 научно-образовательных центров мирового уровня. Пять создали в 2019 году, а сейчас стартовал отбор второй пятерки. В числе кандидатов Научно-образовательного центра Самарской области «Инженерия будущего».

Межрегиональный НОЦ «Инженерия будущего» создан по поручению Дмитрия Азарова в 2019 году. Все за год он стал центром притяжения научных школ и промышленных предприятий. В числе якорных партнеров НОЦ - ГК «Ростех», ГК «Роскосмос», ОАО «РЖД».

Кстати, программу деятельности центра разработали представители научно-образовательных организаций 8 субъектов страны, а также представители компаний реального сектора экономики и экспертного сообщества.

В программу вошли проекты по пяти направлениям: двигательные и топливные системы нового поколения, искусственный интеллект, умные транспортные системы, аэрокосмос, сектора новых инженерных компетенции.

К 9 ноября Научно-образовательный центр «Инженерия будущего» направит заявку на федеральный конкурс на присвоение ему статуса мирового уровня.

Отметим, что НОЦ «Инженерия будущего» уже взаимодействует с научными центрами Белоруссии. Договоренности были достигнуты в рамках проведения форума регионов двух стран, который прошел в Совете Федерации в сентябре этого года.