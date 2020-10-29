Трамваи и автобусы в Самаре хотят сделать более выгодными

В Самарской области думают над развитием транспорта

В Самарской области в очередной раз обсудили развитие общественного транспорта в регионе. Свои предложения по оптимизации транспортной схемы Самарско-Тольяттинской агломерации представили на совещании у первого вице-губернатора Виктора Кудряшова представители Центра экономики инфраструктуры.

Обсуждали три аспекта общественных перевозок. Во-первых, специалисты хотят, чтобы Самара и Тольятти были лучше связаны с другими территориями. В частности, до Южного города хотели пустить трамвай. Кошелев Парк может связать с городом железнодорожный транспорт.

Впрочем, внутри Самары вопросов тоже немало. Например, сегодня общественный транспорт плохо заполнен, часто трамваи и автобусы едут пустыми. Это происходит из-за дублирования маршрутов. В новой схеме дубли хотят исключить, изменить маршруты и их направления в сторону более востребованных.

- Мы ищем возможность сдерживания дальнейшего повышения тарифа на перевозку пассажиров, уверен, что нам это удастся сделать,- отметил Виктор Кудряшов.