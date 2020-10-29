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В одном из самарских ресторанов «Макдональдс» произошел пожар

Очаг возгорания всего 0,5 кв. м, но сотрудники МЧС все равно приехали
Евгения ВАСИНАЕвгения ВАСИНА
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Обошлось без пострадавших

Обошлось без пострадавших

Фото: Владимир КАЦ

Посетители одного из самарских ресторанов быстрого питания «Макдональдс» могли остаться голодными. Их спокойный вечерний отдых прервал неприятный запах, а через некоторое время на территории ресторана показались сотрудники регионального МЧС. К счастью, ситуация завершилась благополучно. Оказалось, что причина всех этих неприятных моментов – горящая урна.

- 29 октября в ресторане быстрого питания «Макдональдс», расположенного оп адресу, пр. Кирова, д. 391б произошел пожар. Соответствующее сообщение поступило на пульт дежурного в 17:47. Пожарные расчеты выехали по рангу «1-Бис». На месте было установлено, что горел мусор в урне на площади в 0,5 кв.м, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Самарской области.

Возгорание было локализовано в 18:01, и полностью ликвидировано через 7 минут. На месте ЧП работали 23 человека и шесть единиц техники.

ЧП