Министр здравоохранения Самарской области рассказал, сколько "ковидных" коек занято в регионе

Врачам сейчас не просто

В Самарской области министр здравоохранения рассказал, сколько человек прямо сейчас лечатся в больницах - в стационарном порядке. По его словам, под наблюдением медиков в палатах лежат более 5 тысяч человек. Еще 14 тысяч человек лечатся амбулаторно: сидят дома и пьют лекарства под присмотром медиков.

Как отмечают жители региона в социальных сетях, сегодня попасть в госпиталь - получить койкоместо - не так-то просто. Госпитализируют с 40-50% поражением легких. Даже по официальному заявлению министра здравоохранения с 30% поражения оставляют дома, если нет сопутствующих факторов риска. Поэтому можно считать, что по крайней мере 2/3 из этих более 5 тыс человек - тяжелые больные с большим поражением дыхательных путей.

Как недавно сообщали в правительстве, только в Тольятти открыто 2600 коек. Еще чуть больше - в Самаре. Несколько сотен - в области. Скорее всего, свободными держат около 5-10% коек для того, чтобы иметь возможность маневров при поступлении тяжелых больных.

Коечный фонд продолжают наращивать – в течение ближайших 2 недель их число доведут до 6,5 тысяч, а в перспективе – до 7 тысяч, - уточнил Армен Бенян.