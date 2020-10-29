Подростки Самарской области стали реже убивать

Но ситуация все еще тревожная Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 29 октября в Самаре прошло заседание региональной межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Провел его первый вице-губернатор – председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Как сообщила во время онлайн-встречи заместитель начальника отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних УОДУУП и ПДН ГУ МВД России по Самарской области Оксана Нерушина, в Самарской области существенно сократилось число тяжких преступлений, совершенных подростками.

- На 33% стало меньше убийств, на 60% - случаев причинения тяжкого вреда здоровью, на 18% - разбоев. На 9,2% уменьшилось количество преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, - отметила Оксана Нерушина.

Однако, ситуация по уровню подростковой преступности все еще остается тревожной. По итогам 9 месяцев текущего года число правонарушений среди подростков выросло на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Больше половины правонарушений составили преступления против собственности. А вот количество несовершеннолетних нарушителей снизилось, причем сразу на 7,9%. Это говорит о том, что подростки, к сожалению, повторно совершают преступления.