Не экономя хлорсодержащих препаратов: в Самаре дезинфицируют туалеты, аттракционы, скульптуры и общественные пространства

Фото администрации Самары

С самого начала пандемии коронавируса в Самаре непрерывно дезинфицируют общественные территории. Открытые пространства будут усиленно обеззараживать, пока держится дневная плюсовая температура. Все контактные поверхности объектов благоустройства орошают раствором, приготовленным из порошковых средств, сертифицированных и одобренных Роспотребнадзором. Обрабатывают скамейки, перила, поручни, пандусы, урны, снаряды спортивных зон, конструкции детских игровых площадок, парапеты и даже элементы скульптурных композиций.

Механизированным способом моют пешеходные дорожки, бульвары и аллеи. Правда, сейчас это делают с осторожностью, чтобы не появился лед. Поэтому теперь эту работы проводят не утром, а когда чуть согреет

Когда установится стабильная минусовая температура, дезинфицировать будут только закрытые объекты общественных пространств: туалетные модульные кабины, стационарные туалеты, парковые аттракционы с закрытыми кабинками.

В администрации города отметили, что обеззараживающие составы безопасны для людей и животных. Через 15-20 минут после обработки общественные места можно свободно посещать. Все территории парков и все очереди набережной обрабатывают ежедневно. В скверах процесс цикличен – с апреля их продезинфицировали по 11 раз.